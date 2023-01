Så meget dyrere bliver det at være bilejer i 2023

Bilejere rammes af prisstigninger

Vi skal alle betale lidt ekstra for at have egen bil i garagen eller på gaden i år. I gennemsnit stiger udgifterne 8 pct. i år for at være bilejer. Det viser FDM's årlige bilbudget.

Prisstigningen sker primært på grund af de stigende energipriser efter den russiske invasion af Ukraine og stigende udgifter til service og vedligeholdelse efter inflationens indtog i Danmark.

Året bliver særligt dyrt for elbiler og plugin-hybrid-biler, der stiger med 10 pct. eller mere. Benzinbilerne undgår den store prisstigning og får kun et lille hop med 3 pct. Det gælder i forhold til sidste år.

Alligevel er elbiler fortsat billigere end benzin og plugin-hybrider, hvor en elbil til 400.000 kr. samlet er 16.000 kr. billigere om året at eje end en benzinbil til samme pris.