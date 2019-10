Så er det officielt: PSA og Fiat/Chrysler fusionerer

Fiat/Chrysler og PSA-koncernen meddeler, at de er blevet enige om at fusionere.

"I et hurtigt skiftende miljø, med nye udfordringer inden for forbindelser, elektrificeret, delt og autonom mobilitet, vil den kombinerede enhed udnytte sit stærke globale forskning- og udviklingsaftryk og økosystem for at fremme innovation og imødegå disse udfordringer med hastighed og kapitaleffektivitet," lyder det i en fælles erklæring.

Det var Fiat Chryslers andet forsøg på en fusion i år, efter at koncernen trak sig ud af en aftale med Renault i juni.

FCA: Det er en fusion mellem lige parter

Aftalen har, ifølge BBC, skabt en koncern med en markedsværdi på næsten 50 mia. dollars.

Ifølge Wall Street Journal er det en aftale mellem lige parter, der forhandles. Altså at PSA's topchef, Carlos Tavares, og FCA's formand, John Ekman, bevarer deres respektive stillinger i den nye bilgruppe. Dette bekræftes af Fiat/Chrysler torsdag morgen.

FCA-koncernen producerer de italienske bilmærker Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional og Maserati og tyske Opel.

Amerikanske mærker omfatter Chrysler, Dodge, RAM og Jeep. FCA kontrolleres af den italienske Agnelli-familie, som grundlagde Fiat. Koncernen har længe ledt efter en partner.

Den mulige fusion kommer på et tidspunkt, hvor bilbranchen generelt står over for meget store udfordringer. Bilernes emissioner skal overholde stadig skrappere miljø- og kllimalovgivning, der skal udvikles helt nye elbiler, og der kommer nye standarder for sikkerhed.