Så er den her: Den selvkørende campingvogn til elbiler

Den selvkørende campingvogn

"E.Home" kalder Dethleffs campingvognen, som selv skubber på. Indtil videre er den på teststadiet, men den findes, og den er netop blevet testkørt af producenten selv i Alperne, og opbygningen er så indlysende, som du kan forestille dig.

I bunden af den én-akslede campingvogn ligger et 40 kWh batteri på hver side af akslen, i alt 80 kWh. Midt mellem de to batterier ligger to el-motorer, der trækker på campingvognens hjul, som dermed selv trækker campingvognen.

Tanken er, at campingvognen dermed leverer energi til sin egen vægt, hvilket sikrer, at el-bilen, der trækker campingvognen, bevarer den rækkevidde, som den har, uden at skulle trække campingvognen. Den kan ellers nemt kan reducere rækkevidden i en elbil med 50 procent eller mere.

Den grundlæggende opbygning, og de fleste komponenter, tager udgangspunkt i elbil-teknologi. E.Home har således en el-motor til hvert hjul, men de to elmotorer kører gennem en fælles gearkasse.

E.Home har også hydrauliske skrivebremser, som på en bil, ligesom rammen er bygget op med henblik på crashsikkerhed af sikkerhedsmæssige årsager.

Hele konstruktionen vejer i sig selv 600 kg.

Læs flere fede bilartikler i Bil Magasinet. Husk at aktivere dit abonnement på Bil Magasinet i dag ved at klikke hér!