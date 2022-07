Så dyr er kør-selv-ferie på benzin, el og diesel

Tænk før du tanker!

Langt de fleste ferieture sydpå foregår dog stadig i benzin- eller dieselbiler. Og her kan der være mange penge at spare på at planlægge sine tankstop.

“Hvis man f.eks. tanker i Tyskland fremfor Danmark, vil der være omkring 1,74 kr. for diesel og 3,61 kr. for benzin at spare pr. liter som følge af lavere tyske afgifter, som netop er blevet yderligere sænket. I år bør man desuden tilstræbe at tanke i Tyskland frem for i f.eks. Frankrig og i Italien frem for Østrig eller Frankrig,” siger Jan Lang.