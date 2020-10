S-regeringen: Hvordan får vi flere grønne biler? Vi sætter afgifterne op!

For det første er det ekstremt uheldigt og ildevarslende for troværdigheden, at man bruger biler som BMW i3 Plugin-Hybrid, VW e-Up og VW e-Golf, som ikke længere er på markedet, som eksempler.

Her kunne man ønske, at Skatteministeriet havde spurgt nogen, der ved noget om biler.

Kreativ fremlægning af afgifter

Det kan vi leve med, for der er andet, der får os til at spærre øjnene endnu mere op.

For at få pakken til at fremstå mere spiselig, tager regeringen i sine regnestykker nemlig udgangspunkt i bilafgifterne efter 1. januar 2021, hvor elbiler og plugin-hybrider er planlagt til at stige i afgift.

Elbiler går for eksempel fra 20 til 65 pct. afgift, så ved at foreslå at aflyse denne ændring, skal det se ud som om, regeringen foreslår at sænke afgifterne på visse typer biler. Det er imidlertid ikke tilfældet.