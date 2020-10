S-regeringen: Afgiften på en familie-Peugeot bør stige med 130.000 kr.

Tidligere på ugen bragte vi den utrolige nyhed om, at S-regeringen vil skaffe flere grønne biler på vejene ved at sætte afgifterne på dem voldsomt op (!). Det var en så ufattelig historie, at vi på Bil Magasinets redaktion måtte drikke op til flere liter kaffe for at fatte den - men det er ikke en joke, som du kan se i nyheden fra i mandags:

S-regeringen: Hvordan får vi flere grønne biler? Vi sætter afgifterne op!

Nu har Peugeot Danmark regnet på, hvad S-regeringens forslag til en omlægning af bilafgifterne vil betyde for Årets Bil i Danmark 2017, den høje familiebil Peugeot 3008. Og det er grum læsning.

Peugeot: Regeringens forslag giver ingen mening

S-regeringen foreslår seriøst, at udsalgsprisen på plugin-hybrider skal stige med i gennemsnit 20 pct. som følge af kraftigt øgede afgifter.

”Vi er hos Peugeot Danmark ikke ene om at se plug-in-bilen som et grønnere alternativ til benzin- og dieselbiler. Derfor er det helt sort, at regeringen i deres udspil lægger op til prisstigninger, der uden tvivl vil få folk til fortsat at købe benzin- eller dieseludgaven. Det hænger ikke sammen med den grønne omstilling,” siger direktør, Joakim Læbo, Peugeot Danmark, i en pressemeddelelse.