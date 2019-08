Rust øger risikoen for at komme rigtig galt afsted i en ulykke

Verdens første officielle EuroNCAP-crashtest af brugte og rustne biler har vist, at risikoen for alvorlige personskader og død stiger med 20 procent, hvis der er rust i dele af bilens skelet.

Det kan have fatale konsekvenser, da biler ikke bliver kigget grundigt efter for rust under overfladen i forbindelse med syn.

Synshaller tjekker ikke for rust i hulrum

"De danske synshaller vurderer, om bilen kan forvente at køre sikkerhedsmæssigt forsvarligt imellem periodesynene – altså to år mere – og der fokuseres primært på sikkerheden i forbindelse med bremser, styretøj og signalapparater som blinklys. De har ikke udstyr til at kunne tjekke for rust i hulrum, som for eksempel deformationszoner i bilernes front, i vanger og paneler og kan derfor kun se og vurdere metaloverfladerne," siger Jan Ole Helbo, der er seniorspecialist i automobilteknik ved Teknologisk Institut.

"Hvis en bil for eksempel har ti år på bagen, og den aldrig er blevet rustbeskyttet, så vil der være rust, og det er almindeligt kendt, at rust svækker styrken i metallet i forhold til bilens oprindelige styrkeegenskaber," siger Jan Ole Helbo.