Russisk bilsalg STYRTDYKKER - men to mærker klarer sig underligt godt

Andet mærke på vej til Danmark stiger i Rusland

Geely er dog ikke det største kinesiske bilmærke i Rusland, det er det i Danmark ukendte mærke Haval.

Bag Haval står Great Wall Motors, som det seneste års tid har meldt sig klar i Europa med to nye bilmærker: Minibil-mærket Ora og det Lexus-lignende luksusmærke Wey.

Begge har optrådt på flere europæiske biludstillinger siden corona, og de to mærker er introduceret i flere europæiske lande, men ikke Danmark. Mærket har tidligere meddelt, at det ville ske i 2023, men endnu kender Bil Magasinet ikke til aftalte forretningsforhold for mærket i Danmark.

Det er til gengæld tilfældet med det kinesiske mærke JAC, som kommer til Danmark allerede i begyndelsen af 2023. JAC har, som tidligere fortalt, netop etableret en produktion i Rusland, men mærket optræder endnu ikke på den russiske salgsstatistik - og de biler, der kommer til Danmark, vil ikke være produceret i Rusland.