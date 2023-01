Rolls-Royce drager i krig i Ukraine

Leopard 2 kampvogn-specs

De storroste kampvogne, Leopard 2, der har ry for at være blandt de bedste og mest moderne af slagsen, bliver produceret af tyske Krauss-Maffei Wegmann (KMW), der også har stået for udviklingen siden 70'erne. De er bygget delvist på MBT-70 projektet fra 60'erne, der endte med at blive droppet og delvist bygget baseret på erfaringer fra Yom Kippurkrigen i 1973.

Leopard 2 kan rumme en besætning på fire mand og er udstyret med en 120 mm kanon i front og to styk LMG M/62 maskingeværer og røgkastere som ekstra-armering.

På trods af sine 62,5 tons kampvægt, kører den over 68 km/t på toppen og æder sig hurtigt og sikkert gennem et hvert landskab, ved hjælp af sine brede larvefødder, for at nå mål der er længere end 4-5 km væk, hvilket er dens maksimale rækkevidde med kanonen.