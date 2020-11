Røg kørekortet i vasken igen? Kør 6 meter, og få et - i Egypten!

De svære

Danmark har ikke billige kørekort. Men i nogle lande er kravet skruet langt mere op, end hvad relevant er. Her er 5 interessante, irriterende krøller på kørekortsforløbet ude i verden:

Singapore

Nogle har umådeligt svært ved de 25 spørgsmål, vi udsættes for til den danske teoriprøve. Men i Singapore er der dobbelt op på meget: Teori-eksamen består af 50 spørgsmål, som man desuden skal igennem to uafhængige gange for at få lov at gå til praktisk eksamen.

Frankrig

Nok er du nødt til at køre et minimum af timer med en instruktør i Danmark, inden du kan gå til prøve. Men det er næppe 1.000 km, som det er i Frankrig! Og så skal der være instruktør på dem alle sammen...

Japan

I Japan er kørelektioner mere end bare en eftermiddagsting: Her er der dedikerede køreskole-lejre, hvor man overnatter. Her er det et samlet forløb på 26 timer, det tager, at få fingrene i et kørekort. Det kan dog trøste, at forløbet ifølge Zuto ikke behøver at koste mere end 150 kr.

Kroatien

I Kroatien undersøges du forbløffende nært, når du skal have undervisning. Udover din fysiske mulighed for at føre et køretøj, undersøges også din personlighed. Man kan kun overveje, hvilke beslutninger der træffes på baggrund af den.

Danmark

Ja, testen i Danmark er også en af de sværere. Her er ting som lægebesøg og synstest standard, og du får kun én chance, for at køreprøven skal tages forfra. Der er også et minimumskrav for antal timer, og selvom det ikke er højt, er alt det førnævnte ikke nødvendigvis standard rundt omkring i verden.