Rockstjerne reparerer sin lokale vej, men det er kommunen ikke glad for

Hvad gør du, hvis kommunen ikke vil reparerer din lokale vej, og den ender med at være i så dårlig forfatning, at du ikke kan komme ud med din Ferrari?

Du griber selv til handling og lapper hullerne i vejen.

Det var hvad rockstjernen Rod Stewart gjorde. En af "vennerne" filmede det, og rocklegenden lagde det på sin Instagram-profil, hvor det er gået viralt. Alene på hans egen profil har opslaget fået mere end 90.000 likes.

Sir Rod Stewart, der er 77 år, bor i Harlow, Essex, som ligger nord for London. Ifølge ham er vejen ned til hans lokale områder over mange år blevet værre og værre, og kommunen har ikke gjort noget for at reparere den.

Nu var det blevet så slemt, at Rod Stewart ikke tør køre sin Ferrari ud længere. Så samme med "vennerne" greb han til aktion og udbedrede hullerne.