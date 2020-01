Ro på! Dette tyske bilmærke vil bygge benzinmotorer 30 år endnu

Flere motorer går på pension – bl.a. V12'eren

Mens Klaus Frölich pointerer, at flere af BMW's konventionelle motorer inden for nær fremtid vil udgå. Heriblandt nævner han specifikt den 1,5-liters diesel med tre cylindre samt topdieselvarianten med seks cylindre og fire turboer, som ligger i M550d xDrive. Sidstnævnte er ifølge udviklingsdirektøren for dyr og ikke mindst for kompliceret at producere.

En anden motor, som også synger på sidste vers, er den store V12-motor, som vi finder i 7-serien. Den producerer BMW kun i få tusinde eksemplarer hvert år, og med de strengere regler til forurening kommer den til at få det svært.

BMW's V8-motorer vil i følge ham også lide samme skæbne, da det er svært at skabe en god forretningsmodel for dem, når de tyske ingeniører ved hjælp af trykladning og hybridteknologi kan lave samme effekt fra en 4- eller 6-cylindret motor.