Retro-sommervogn til under 100.000 kr: Her er 3 fede bud, du kan købe lige nu

Nej, den har ikke turbo. Nej, den har ikke automatgear. Nej, den er ikke amerikansk. Men du skal ikke bruge andet end Celica-reklamen med Eddie Murphy (Bevares, forkert generation. You get the point.) for at forstå, at 80'ernes sportsvogne lige så godt kunne være japanske som amerikanske. Hvis ikke, så har du stadigvæk klaplygterne og en firecylindret, der agerer tidsmaskine.

På Biltorvet.dk kan du erhverve dig dette eksemplar, der med 144.000 km på tælleren fremstår velholdt og nydelig. Sælger skriver, at der er CD-radio installeret, så det eneste du skal huske, er The Heat is On!