Renault Megane R.S. får Trophy-behandling

Renault Megane R.S. Trophy sparer på vægten

Men kræfter og mekanik er ikke nok alene – Megane R.S. Trophy har også andre kort på hånden. Bl.a. har den særlige bremser i et blandingsmateriale, Renault kalder det "bi-materiale", som har nedbragt den uaffjedrede vægt med 1,8 kg per bremseskive...som bilen naturligvis har fire af.På ekstraudstyrslisten findes også et sæt Recaro-skålsæder betrukket i alcantara. Der vil også være mulighed for at sætte kryds ud for nogle særlige fælge på 19", der vejer to kg mindre end standardfælgene, der måler samme størrelse.Den danske importør af Renault Megane R.S. oplyser via Facebook, at Trophy kommer til Danmark.