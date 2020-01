2019 slog ny rekord for nybilsalget i Danmark

I 2019 blev der solgt 225.594 nye personbiler i Danmark, hvilket er det højeste antal for et kalenderår nogensinde. Til sammenligning blev der i 2018 solgt 218.483 personbiler, hvilket er 3,3 procent færre end det samlede salg i 2019.

Den seneste rekord var i 2016, hvor der blev solgt 222.818 personbiler.

I december 2019 blev der solgt 15.495 nye personbiler, hvilket er en stigning på 11,4 procent, i forhold til december sidste år, hvor der blev solgt 13.908 personbiler. Men afgørende for det store salg i 2019 var marts, hvor der blev solgt 26.316 nye personbiler i Danmark.

”2019 har på mange områder været et skelsættende år for salget af danske personbiler. Hos De Danske Bilimportører er vi glade for det meget fine resultat for året og ikke mindst den positive udvikling, som vi har set gennem de seneste år”, udtaler direktør Gunni Mikkelsen fra De Danske Bilimportører.

Nybilsalg top 20 for 2019