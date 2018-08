Rekord: Hurtigste Mercedes på Nürburgring

Rekordtiden blev sat ved at forbedre bilens performance. Med et R760 kit fra Renntech yder den 4-liters V8-motor 760 hk via en mere aggressiv motorstyring og egenudviklede, nye turboladere og manifolder.

Bremserne er forbedret med en track-pakke med letvægts todelte bremseskiver med bremsevæske fra racing og kraftigere køling.

AMG-undervognen er optimeret i samarbejde med støddæmperfabrikanten Bilstein, og dækkene er Michelin Cup2 ZP med henblik på højere hastigheder i kurver.

Se videoen med den svenske GT3-racerkører Andreas Simonsen bag rattet: