Regeringen vil hæve fartbøde-taksterne

14 fotos fra fejende flot klassiker-show i Lyngby

Det kommende bilaktivitetshus i Lyngby, Classic Car House, stod søndag bag Classic Car Festival på Sorgenfri Slot i Lyngby nord for København. Her glimtede 814 klassikere på en solbeskinnet søndag. En jury udvalgte det bedste i nationale klasse, som blev præsenteret på podiet, og søndagen bød desuden på jazz med Maria Montell og andre aktiviteter. Det var første gang Classic Car House stod bag Classic Car Festival på Sorgenfri Slot, men efter et succesfuldt arrangement forventer folkene bag, at det gentager sig i 2022.