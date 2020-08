Farvel til elbiler! Ny finanslov ødelægger alle former for elbilsalg fra 2021

Små elbiler bliver dyrere

Også bundfradraget er fjernet i den finanslov, som regeringen fremlagde i dag mandag kl. 12.00. Det betyder reelt, at de fleste af de elbiler, der er solgt i Danmark får en voldsom prisstigning, som formentlig vil gøre dem tæt på usælgelige, mens dyrere elbiler forholdsvis bliver mindre ramt.

Autobranchen er ikke sene til erkende konsekvenserne:

"Det flotte salg af elbiler hver måned kan kun lade sig gøre på grund af den lave registreringsafgift. Elbilerne er dyrere at producere end benzin- og dieselbiler. Det er derfor helt nødvendigt, at de ikke bliver pålagt den høje registreringsafgift. Hvis regeringens finanslovsforslag gennemføres, vil salget bremse kraftigt op. I dag er vi trådt et langt skridt væk fra den grønne omstilling", udtaler AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg i en pressemeddelelse.