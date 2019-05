Rapport: Enorme omvæltninger i bilbranchen vil lukke hver sjette nybilforhandler

Nye konstruktioner

Det vidner om en branche i benhård konkurrence, hvor stordriftsfordele får mere og mere betydning, samtidig med at avancen på salg og leasing af nye biler falder.

"Det nye er omfanget af den omstilling, der kommer til at ske de kommende år. Det er derfor, man kan tale om stilhed før stormen" siger Thomas Møller Sørensen, branchedirektør i Bilbranchen under DI.

"Lige nu er der to ting, der er skyld i, at det går så godt: En meget lav rente og et historisk højt salg af biler. Den lave rente betyder, at det er relativt let at finansiere driften af virksomheden, og at det er billigt for kunden at finansiere et lån til en bil. Det og flere penge mellem hænderne på forbrugerne betyder, at vi køber flere nye biler. Hvis en eller begge kurver vender, forventer jeg, at vi vil se nye konstellationer og konstruktioner i branchen, hvor forhandlere går sammen, så man deler risikoen og dermed omsætningen."

Kunder forventer service døgnet rundt

Oven i den "perfekte storm" forventer kunderne at kunne kommunikere digitalt med forhandleren 24/7, 365 dage om året.

Det kræver digitale investeringer. Men der er også en tredje faktor, der driver omsætningen, nemlig elektrificeringen af bilerne.