ENDELIG! Nu bliver det billigere at køre over Storebælt, men kun for én gruppe af bilister

Snart kan en bestemt gruppe køretøjer se frem til en rabat på billetten over Storebæltsbroen...

Det skal være billigere for erhvervsbilister at køre over Storebæltsbroen, hvis de kører i biler, der som minium lever op til Euro 5-normen. Det vil sige for biler der er produceret efter 1. januar 2011. Det gælder både diesel og benzinbiler, skriver boosted.dk.

Det har et politisk flertal bestående af regeringen, RV, SF, V, DF, K og LA besluttet, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Rabatten er på 13 procent, og den vil gælde fra 20. oktober 2020. Men det betyder også, at rabatterne, som der i dag gives flere forskellige af, bliver mere ensartet.

Desuden afskaffes den omsætningsbestemte rabat. Så alle erhvervskunder får samme rabat, hvis bilerne lever op til Euro 5-normen. Det uanset hvor mange ture den enkelte erhvervsbilist kører over broforbindelsen.

Det betyder dog også, at erhvervsbiler, som ikke lever op til Euro 5-normen, ikke får rabat på Storebæltsturen.

Få flere interessante bilrelaterede artikler når du starter dit abonnement på Bil Magasinet i dag, ved at trykke hér!