Rådgiver: Pas på leasingtilbud med lav ydelse

Sæsonen for åbne biler er skudt i gang med forrygende vejr. Den særlige form for flexleasing, hvor du kun betaler afgift for de måneder, hvor bilen bruges (sæsonleasing), er oplagt til åbne biler, og der er mange og attraktive tilbud på markedet.

Også nogle, hvor den månedlige leasingydelse er forbløffende lav i forhold til at finansiere og købe bilen.

Vi tager en snak med biløkonom og direktør/partner i Flexlease.nu, Kristian Ry, om den særlige leasingform og hvad, man skal vide for ikke at brænde nallerne.

Hvor står leasing i forhold til køb her midt i 2018?

"Leasing kan være både et økonomisk rigtigt og stærkt alternativ til et bilkøb. Men man skal sætte sig grundigt ind i alle dele af aftalen for at sikre sig mod ubehagelige overraskelser. Husk, at leasing aldrig er gratis. Mit allerbedste råd er, at hvis du er i tvivl, så gå til en uvildig mægler og få beregnet, den bedste løsning for dig. Akkurat som mange gør, når det handler om produkter som forsikringer eller andre komplicerede finansielle ydelser. Leasing kan være en rigtig god løsning, men det afhænger af situationen for den enkelte kunde," siger Kristian Ry.

Find ud af, om du skal lease eller købe

De seneste to års politiske uro på afgiftsmarkedet har gjort, at flere er søgt på leasingmarkedet – og ofte med god grund. Men det er ikke nødvendigvis det rigtige for kunderne. Nye biler er blevet rigtig billige at købe, så for mange kan køb på langt sigt stadig være billigst.