Projektchefen: Jeg er stolt af vores nye 8-serie

M850i har otte cylindre. Er det ikke politisk ukorrekt?

"Nej. Den opfylder alle emissionsregler og Euro6-krav og er angivet til et snit på 10 km på literen. Motoren yder 530 hk, så der er ikke noget at skamme sig over med et snit på 10 km/l. Vil du have diesel, kommer 8-serien med et snit på omkring 17 km/l. Den går 0-100 på 4,9 sek. og 250 km/t på toppen."

BMW ser Aston Martin som konkurrent

Hvem er konkurrenterne?

"Vi ser kun én, nemlig Aston Martin DB11 V8. Den begynder ved 190.000 euro (1,4 mio. kr.) i Tyskland, mens vores bil fås fra 125.000 euro (925.000 kr.). Derfor står vi med et stærkt kort i GT-klassen. Vi glæder os til at præsentere bilen for vore fans."

Bil Magasinet vender tilbage med en test, så snart vi får fingre i bilen.