Her er verdens første offroad-hyperbil!

Hunter er lavet til at udforske ørken

Det behøver ikke nævnes, at Hunter er udstyret med firehjulstræk - I stedet er det værd at nævne, at der imellem dette og motoren ligger en 6-trins dobbeltkoblingskasse, og at bilen - med de rette dæk, altså - kan nå en topfart på over 300 km/t, og 100 km/t på under fire sekunder.

I stedet for performance på asfalt, har Prodrive dog prioriteret: Et sæt hjul på 35" og et sæt dæmpere med vandring på 400 mm betyder, at Prodrive Hunter kan krydse enhver form for terræn. Det var nemlig hele humlen med projektet, hvis du spørger Prodrive's chef:



"Der er mange hyperbiler på gaden, men de skal alle sammen bruge en asfalteret vej eller endda en bane, for at fungere optimalt. Vi fandt ud af, at visse steder i verden, specielt Mellemøsten, stadigvæk har store områder uden let tilgængelighed. Så hvorfor ikke lave en bil, der giver mulighed for at udforske sådan nogle steder?" skriver David Richards i en pressemeddelelse.