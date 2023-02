5 elbiler med tilbud på privatleasing

Den nye Megane har været længe undervejs på grund af forsyningskrise, men kan nu leveres i Danmark. Samtidig tilbyder Renault den som privatleasing for 3 år/30.000 km. Det gælder for varianten med det store 60 kWh batteri og en rækkevidde på op til 442 km (WLTP).

Prisen begynder ved 3.895 kr. pr måned for Renault Megane Equilibre med klimaanlæg, varmepumpe og LED lys. Den er udstyret med 12,3" digitale instrumenter og 9" skærm i midten og 18" alufælge. Batteriet kan lades med 22 kW hjmme og op til 130 kW ude. BEMÆRK, at adaptiv fartpilot ikke er standard.

For yderligere 300 kr. kan du få en Techno med 20" alu, to 12" skærme, og infotainmentsystem med Google Automotive. Og for endnu 300 kr. – altså 4.495 kr. - får man topversionen Iconic med blandt andet ædersæder og Harman Kardon lydsystem.

Førstegangsydelsen er 19.995 kr., og tilbuddet er inkl. 10.000 km om året. Kører man mere, kan man for 200 kr. om måneden tilkøbe + 5.000 km. Det er muligt at lease med op til 35.000 km om året, ligesom der er mulighed for tilkøb af mere udstyr. Leasingperioden er 36 måneder, men som altid kan man vælge at afbryde leasingen efter 12 måneder.

HUSK at få adaptiv fartpilot med - udstyr, som burde være standard i en ny elbil årgang 2023.