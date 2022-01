Prissammenligning: Ét selskab er langt det billigste, når det kommer til bilforsikring

UNDO er billigst

Samlino, hvis hjemmeside du uden tvivl er landet på, hvis du nogensinde har kigget efter bilforsikring på nettet, har lavet en undersøgelse af i alt 600.000 forskellige prisopslag. Det har afsløret én klar vinder, der i gennemsnit forsikrer 36 pct. billigere end noget andet selskab:

Med kun 11 måneder på bagen er Undo et relativt ungt selskab, der forsøger at gøre bilforsikring nemt og opnåeligt for yngre bilister.

Undo Kør er navnet på forsikringen, og den er lavet med gennemskuelighed i fokus: Det er nemt at til- og fravælge forsikringer, og Undo tillader også, at bruge en app til at foretage en såkaldt Test Drive: Her måles kørestil over nogle uger, og vurderer Undo at du kører forsvarligt, kan du spare op til 20 pct.