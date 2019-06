Prisen på strøm til elbiler stiger fra nytår

Forvirringen omkring hvad en bil koster i Danmark fortsætter. Det gælder også elbilerne, som står over for en mærkbar stigning i priserne på strøm – driften er ellers et af de områder, hvor elbilen har en klar fordel frem for almindelige biler.

Forvirringen skyldes, at den såkaldte afgiftsrefusion på strøm til elbiler udløber 31. december i år.

Afgiftsrefusionen har siden 2010 betydet, at ladeoperatørerne har fået godtgjort deres elafgift. I dag er den på 88,4 øre pr. kilowatt. De penge har virksomhederne typisk sendt retur til deres kunder, elbilsejerne. Det vurderes, at 90 procent af de danske elbilsejere i dag har et abonnement hos en af de store ladeoperatører.

Det bliver dyrere at drive en elbil

Fra årsskiftet udløber afgiftsrefusionen for elbiler imidlertid. Refusionen forventes at koste statskassen 30 millioner kroner i 2020. Findes der ikke en politisk løsning, vil det fra den ene dag til den anden blive markant dyrere at være elbilsejer.

”Vil man hjælpe den grønne omstilling på vej, er det nødvendigt med forskellige tiltag. Her er de 30 millioner kroner, som godtgørelsen koster, relativt billigt. Især når man ser på, hvad det vil betyde for den enkelte elbilist,” siger forbrugerøkonom i FDM Ilyas Dogru.

FDM har tidligere regnet på totalomkostningerne ved at køre elbil i forhold til benzin- eller dieselbil. Beregningerne viser, at det med afgiftsrefusionen i dag er billigst at køre elbil, mens det uden vil være lige så dyrt at køre elbil som dieselbil.