Prisen på dyrere brugte biler er i bund

Den populære – Audi A6

Ser vi på antallet af søgninger, så ligger Audi i toppen. Dette gælder også for udbuddet på Bilbasen. Mere specifikt er Audi A6 den mest populære af disse, og det er faktisk den model, som i gennemsnit har det laveste km-tal i forhold til prisen. For 300.000 kr. kan du få en Audi A6 stationcar fra slutningen af 2015, som har kørt lige over 100.000 km.

Det engelske alternativ – Jaguar XF

Er man på udkig efter engelsk luksus, så skal man dog være villig til at spendere en smule mere. Det engelske mærke Jaguar, der betegnes som værende en af de store ’katte’ i premiumfamilien, byder også på en anelse mere prestige end sine konkurrenter. Og med langt over en halvering af nyprisen kan du for ca. 340.000 kr. købe en Jaguar XF Prestige fra 2016, som har kørt i omegnen af 150.000 km.

Den nye i klassen – Volvo V60

Volvo, der er kendt for deres nordiske design og høje sikkerhed, er de seneste år blevet mere og mere efterspurgt på blandt andet Bilbasen. Volvo V60 er dog den mest populære, og det skyldes måske at den er bygget på samme platform som 90-serien, samtidig med at den prismæssigt ligger lige under konkurrenterne.

Du kan for knap 275.000 kr. få en Volvo V60 fra 2016 med lige over 100.000 km, der i komfort og udstyr minder om BMW 4-serien.