Prisen på brugte elbiler rammer vildt niveau i Danmark

Billigere og mere attraktive end nogensinde før

I år er priserne på elbiler raslet ned - en tendens der især har været anført af Tesla. De faldende priser omfatter dog ikke blot nye elbiler, men i høj grad også de brugte. Det fremgår af en undersøgelse, som Spar Nord og Bilbasen har udført.

“Prisindekset for brugte elbiler i marts måned nåede ned på 84,9, mens det i september 2022 toppede i 118. Faktisk er det danske brugtbilmarked for elbiler det billigste i Europa med priser, der ligger godt 4 procent under det europæiske gennemsnit,” fremgår det af en pressemeddelelse fra Spar Nord

Det nuværende prisniveau er faktisk så gunstigt, at de brugte elbiler går som varmt brød til trods for inflation og globale sparetider. I marts 2023 var salget af brugte elbiler således steget med 44 procent i forhold til februar 2023, og det er der måske en god grund til ifølge Spar Nords cheføkonom, Jens Nyholm.

“Det viser, at når priserne falder nok, så vil det understøtte et øget forbrug. Det gælder selv i en situation, hvor mange holder lidt mere på pengene … Netop de mere usikre økonomiske forhold kan endda medvirke til at understøtte det øgede salg af brugte elbiler, da færre vil være tilbøjelige til at købe en spritny og dermed dyrere bil i dag sammenlignet med for bare 12 måneder siden,” siger Nyholm.

I takt med at det går forrygende for salget af brugte elbiler, er der også masser af spændende nyheder blandt de nye elbiler - læs eksempelvis om den helt nye Polestar 4 her!