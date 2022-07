Pouls tandrem smuldrede efter 4 år - står selv med regningen

Olieanalyser og dobbeltregninger

For Poul er sagen imidlertid ikke så simpel. Han har nemlig benyttet sig af retten til at anvende et valgfrit værksted til at få udført service på sin bil. Men problemet er bare, at det værksted som Poul har valgt, angiveligt skulle have fyldt en forkert olie på, og her opstår balladen for alvor.

Peugeot afskriver sig nemlig ansvaret for eventuelt at kunne give kulance, fordi det frie værksted har lavet en fejl og fyldt et andet mærke af olie på, end der står i serviceplanen. Værkstedet, som Poul brugte, kunne kun tilbyde at skille motoren ad og se på skaderne eller tage en olieprøve og sende den til analyse på deres laboratorium i Belgien. De gav en tidshorisont på to uger, men i mellemtiden ville Poul være uden bil. Så derfor takkede han nej.

Han er kort sagt ikke interesseret i, at det frie værksted skal bruge en masse af hans penge på at skille motoren ad eller flere uger på at analysere olie, når han udmærket godt er klar over at Peugeot også gerne vil have en pæn slat for at lappe motoren sammen efter de skader som den smuldrende tandrem har forårsaget.

“Jeg kunne jo godt se, at der var risiko for at jeg ville stå med en regning på 20.000 kr for at skille min bil ad, hvorefter jeg så kunne få lov til at køre den Peugeot og betale for at få den samlet igen,” fortæller Poul.

“Alternativet var så at tage en olieprøve for at finde ud af, hvilken olie der var brugt, men så ville jeg jo skulle ud og leje en bil i de uger, det tager. Det koster jo også.”