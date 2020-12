Post-corona rejsetip: Nyt Porsche-center kombinerer to legendariske baner

Det bedste fra begge verdener

Porsche ved udmærket, at det famøse 'Grønne helvede' i Tyskland er en af de mest populære baner i hele verden, når det kommer til at udforske sportslige køretøjer. Højdeforskellene, de smalle veje og blandingen af enhver form for sving gør Nürburgring idéel til sportslig kørsel.

I den anden ende af verdenskortet ligger Laguna Seca. Banen er blandt andet kendt for sine lange, hurtige sving, men også sit meget skarpe, nedadgående sving - The Corkscrew.

Den nye japanske racerbane vil kombinere de to baner, og skabe den ultimative legeplads til Porsche-biler på 2.1 km.