Post-corona rejsetip: Lej en klassiker og kør ud i Europa

En Porsche 911 S Targa fra 1974 vil koste dig fra omkring 13.000 kroner at leje. Den billigste, der på nuværende tidspunkt figurerer på hjemmesiden, er en 1961 Alfa Romeo Giulia Spider. Her skal du slippe bare 5.935 kr.

Hvis du ikke kan finde din yndlingsbil på listen, så frygt ej! Outlierman tilbyder også, at søge specielt efter den bil, du efterspørger. De kan prale af at have et voksent netværk af bil- ejere og samlere, med masser af biler, som ikke umiddelbart står til udlejning.

Du kan selv lede videre inde på deres hjemmeside.