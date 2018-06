Her er navnet på Porsche's nye elbil

Indtil videre har vi kendt Porsche’s elbil under navnet ”Mission E”, men nu har Porsche givet elbilen et officelt navn. Fremover skal den tiltales Taycan. Navnet betyder ”livlig, ung hest”, som passer ret godt til Porsche’s logo, hvori der er en halvstejlende hest.

”Vores nye eldrevne sportsvogn er stærk og omdrejningsvillig; en bil, som har udholdenhed til at tilbagelægge lange strækninger, og som står for frihed”, siger Oliver Blume, som er administrerende direktør hos Porsche AG.

Porsche offentliggjorde navnet i forbindelse med festlighederne ”70 år med Porsche sportsvogne”.

Lynoplades på 4 min

To permanent aktive synkronmotorer (PSM) med en systemydelse på over 600 hk (440 kW) accelererer den eldrevne sportsvogn fra 0-100 km/t på under 3,5 sek. og til 200 km/t på under 12 sek. Modsat mange andre elbiler, der hurtigt drænes for strøm hvis man accelererer hård. Ifølge Porsche skulle den nye Taycan være i stand til at foretage flere accelerationer umiddelbart efter hinanden, uden at det går ud over ydelsen. Den maksimale rækkevidde udgør over 500 km i henhold til NEDC. Den firehjulstrukne Taycon er udstyret med 800 Volt-arkitektur, så den er forberedt til opladning med en lynoplader. Her kan man på ca. fire min. lade energi til en rækkevidde på 100 km (i henhold til NEDC).