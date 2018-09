Porsche producerer 420 stk. Macan om dagen!

Macan er meget vigtig

”Macan er ganske enkelt succesmodellen – for Porsche og for fabrikken i Leipzig”, udtaler Gerd Rupp, som er øverste chef for Porsche Leipzig GmbH.

”I 2011 dannede modellen grundlag for et gennembrud og et opbrud: Dengang blev fabrikken i Leipzig ombygget til komplet fabrik med henblik på produktionen af den kompakte SUV – med karrosseribyggeri og eget lakereri. Da fabrikken blev taget i brug i februar 2014, var det planen at producere 40.000 biler om året. I dag producerer vi over 90.000 enheder om året til hele verden. Siden 2014 er der således udleveret ca. 350.000 eksemplarer af den kompakte SUV til kunder i hele verden.“