Porsche er klar med ny hyperbil til racerbanen

700 hk og 700.000 euro

Motoren er hentet fra GT2 RS yder 700 hk, og den er udstyret med en 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. I forhold til GT2 RS er 935 dog over 100 kg lettere, hvilket jo er et plus, når vi taler en bil til banen.

Prisen? Hvis du skal spørge, har du ikke råd, men vi kan da alligevel afsløre, at den ligger på 700.000 euro plus moms. Så det kræver dybe lommer at kommer med i 935-klubben. Til gengæld er der heller ikke plads til så mange i klubben, for der vil kun blive produceret 77 eksemplarer af den refortolkningen af modellen.