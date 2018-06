Populært TV-program om biler og kaffe vender tilbage

Den 6. juli blænder streamingtjenesten Netflix op for 12 nye afsnit af deres populære program, Comedians in cars getting coffee. Som altid centrerer udsendelserne sig om komikeren Jerry Seinfeld, der inviterer andre vittige personer med ud at køre i en særlig eller på anden måde fed bil. Kaffe spiller også altid en essentiel rolle.



I den kommende sæson kan man bl.a. opleve: komikeren Dave Chappelle, skuespiller og talk show-vært Ellen DeGeneres, skuespiller Alec Baldwin, samt manden der sammen med Mike Meyers gjorde Wayne's World til hvermandseje i 1990'erne – Dana Carvey.