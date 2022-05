Politiet: Sådan går vi frem, når vi ser en tunet bil

Må ikke tilbageholde for støj

Politiet mener, at domstolene har godkendt politiets beslaglæggelser, samt at det er et autoriseret værksted, der bringer køretøjet tilbage til lovlig stand med hensyn til forurening.

Politiet må dog ikke tilbageholde en bil under henvisning til støj alene, men kan fx sende et køretøj til syn for at få kontrolleret udstødningssystemet.

De nye reglerne om tilbageholdelse håndhæves kun over for biler med forureningsbegrænsende indretninger. Det vil reelt sige biler med katalysator/partikelfilter, der i blev indført fra 1990 i Danmark.