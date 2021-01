Politiet kører landsdækkende kampagne fra i dag

Politiet landet over gennemfører fra mandag den 4. januar til søndag den 10. januar 2021 en målrettet indsats mod hastighedsovertrædelser.

Baggrund for kontrollen

"Ved den første corona-nedlukning i marts 2020, kunne vi konstatere, at indtil flere bilister fik den opfattelse, at tomme veje var lig med fri hastighed. Det resulterede i nogle meget grimme uheld, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne. Vi arbejder hver eneste dag for at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken, hvorfor vi ikke vil acceptere, at nogle trafikanter blæser på love og regler. De skaber utryghed og bringer sig selv og andre i fare. Derfor sætter vi massivt ind med hastighedskontroller i hele landet i denne uge”, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.