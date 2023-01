Politiet køber elektriske patruljevogne

Politiet søsætter nyt forsøg

Rigspolitiet oplyser, at man på landsplan igangsætter et forsøg med elbiler med henblik på at undersøge, om elektriske patruljevogne kan erstatte de nuværende dieseldrevne politibiler.

Årsagen til forsøget skal findes i et ønske om, at den offentlige sektor skal være en frontfigur for den grønne omstilling.

"Vi vil gerne være med til at sætte standarden for omstilling til grønne køretøjer i vores beredskabsarbejde, samt være på forkant med at høste egne erfaringer i et marked, hvor det snart er vanskeligt at få den type køretøjer vi normalt kører i," siger Jens Yndgaard, der er Centerchef CFM ved Rigspolitiet.

I første omgang har Rigspolitiet indkøbt 10 elektriske patruljevogne til forsøget, der vil indgå på lige fod med de nuværende patruljevogne i politiets arbejde. Forsøget vil strække sig over hele 2023, og resultaterne vil efterfølgende danne grundlag for politiets fremtidige grønne strategier.

To af elbilerne skal køre hos Østjyllands Politi, hvor de tilsyneladende vil værdsætte stilheden. I hvert fald har en gruppe borgere valgt at lægge sag an mod kommunen, blandt andet på grund af støj. Læs mere om, hvorfor nogle beboere har valgt at lægge sag an mod Aarhus Kommune her.