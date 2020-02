Politiet får ret til at tage din bil

Hidtil har bilister skullet bekymre sig om, hvilke afgifter staten pålægger biler. Med et nyt lovforslag tager regeringen skatteopkrævningen et skridt videre. Det skal give Politiet ret til at tage din bil, hvis en anden har kørt for hurtigt i den.

Det er kampen mod såkaldte vanvidsbilister, der denne gang legitimerer statens indgreb. Her skal Politiet uden videre, og på stedet, kunne beslaglægge en bil, der har været brugt til såkaldt vandvidskørsel, uanset hvem der ejer bilen.

Politiet har hidtil haft ret til at beslaglægge biler, i sager om spirituskørsel med en promille på 2,0, og ved gentagen kørsel uden kørekort.

Den fremgangsmåde har dog været punkteret af, at leasingselskaber og pengeinstitutter med pant i bilen, kan kræve at få bilen udleveret, og dermed give brugeren den tilbage.

Politiet kan tage bilen uanset ejer

Men det vil regeringen nu også stoppe. Dels skal Politiets muligheder for at beslaglægge biler udvides, men ikke mindst vil regeringen nu sikre, at politiet kan beslaglægge bilen, uanset hvem der ejer den.

Forslaget sigter mod leasingselskaber, der leaser kraftige biler ud til kriminelle, men der er tilsynelandende ikke undtagelser i forhold til leje-, dele-biler og andre måder for fælles kørsel, eller hvis du låner din bil ud til en, der kører for stærkt.

Justitsminister Morten Bødskov forventer, at der vil blive beslaglagt mellem 1000 og 1100 biler årligt. Staten bortauktionerer efterfølgende bilerne og lægger pengene i statkassen, men ifølge justitsministeren er der ikke en netto-gevinst forbundet med fremgangsmåden. Tvært imod mener han, at hele pakken vil koster staten 70 mio. kr. om året.