Politiet afsløret i kæmpefejl: Solgte Porsche før dommen var faldet

Politiet: Vi gør det ikke igen

Henriette Døssing tilføjer i sit svar, at arbejdsgangen siden er blevet indskærpet for politiets medarbejdere:

“Som led i den sædvanlige sagsbehandling skal det altid kontrolleres i politiets sags styrings system (POLSAS) om straffesagen er endelig afgjort. I efteråret 2022 fremgik det af POLSAS, at byretsdommen af 6. maj 2022 var blevet anket den 2. juni 2022. Denne registrering betød, at sagen ikke var endelig afgjort i efteråret 2022.

Det overså medarbejderen i den konkrete sag. I lyset af denne sag er det blevet indskærpet, at den eksisterende procedure skal følges, og det er Nordsjællands Politis opfattelse, at et øget fokus på eksisterende processer i forbindelse med håndtering af beslaglagte køretøjer, er tilstrækkelige til fremadrettet at sikre en korrekt sagsbehandling.”