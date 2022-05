Politi tilbageholder biler på mistanke: “Det ligner en hetz”

"Det ligner en hetz"

Ved standsningen får bilisten udleveret et formularlignende papir, der har haft forskellige formuleringer. Fælles for dem er, at bilisten får valget mellem, at bilen transporteres til et autoriseret værksted, som skal kontrollere og udbedre køretøjet for ejers regning, så det lever op til oprindelig stand, eller bilisten kan skrive under på, at politiet må skrotte bilen.

Det nævnes i skrivelsen, at bilisten har ret til at få sagen prøvet ved en dommer inden for 24 timer, men det pointeres samtidig i flere af sedlerne, at det ikke betyder, at retten skal afgøre beslaglæggelsen inden for 24 timer.

Den fremgangsmådes har tuning/stylingmiljøet taget fortrydeligt op:

”Der er ingen argumenter for kørsel i ulovlige biler, uanset hvilke ulovlige tekniske modifikationer, der er tale om, men det giver ingen mening, at autoriserede værksteder skal have retten til at kontrollere og fakturere for dette, når vi i Danmark har et fremragende syns-system, som gør præcis det. Det ligner en hetz mod en bestemt befolkningsgruppe,” siger Niels Becker, der medvært på Youtube-mediet High on cars.