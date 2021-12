Politiet vælger Ducati som ny patruljemotorcykel

Sikkerhed fremfor alt

Den specifikke motorcykel som politiet nu skal køre patrulje på, er en Ducati Multistrada V4 S.

Ducati har optimeret både stel og motor på denne model, hvilket gør den egnet til at varetage politiets opgaver og opfylde deres ønsker. Blandt andet er det vigtigt for politiet at den er robust og holdbar, selv hvis den bliver udsat for hårde påvirkninger såsom hårde nedbremsninger og kraftige accelerationer. Herudover skal den altid køre stabilt og sikkert, selv i usikre og pressede situationer og med høj hastighed.

Aftalen indebærer levering af i alt 25-40 stk. patruljemotorcykler til politiet om året - service og opbygning inkluderet.

MC-Revyen 2021 om Multistrada V4

"En Ducati med ventilfjedre? Ja, men til gengæld skal spillerummet kun checkes for hver 60.000 km! Det har kostet et par kæpheste i Borgo Panigale at skabe den perfekte motor til næste generation af Multistrada.

Afsættet er V4’eren fra Panigale og Streetfighter, men meget er ændret for at opnå den smidighed, en adventure-kører har brug for. Slagvolumen er med 2 mm større boring øget fra 1103 til 1158 kubik, ydelsen hedder 170 hk ved 10.500 o/m, og det maksimale moment på 125 Nm leveres ved 8750 o/m. Til gavn for styrevilligheden roterer krumtappen med 70-graders forsætning stadig baglæns.

I forhold til V2’eren i Multistrada 1260 er V4’eren 1,2 kg lettere, men også 95 mm lavere, 85 mm kortere og blot 20 mm bredere, hvilket har gjort det lettere at placere den optimalt i stellet i forhold til tyngdepunkt og balance. Granturismo-V4’eren er designet til at køre mange kilometer, og med det lange serviceinterval og de kædetrukne knastaksler er det lige før, man hverken savner tandremmene eller desmo-teknologien fra V2’erne."