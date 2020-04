Wauuuw! Svenske Polestar får os til at savle grundigt over denne nye elbil

SmartZone i stedet for grill

Stilen minder om en Volvo, der har fået masser af selvtillid. Lygterne er skarpere, mens der bagpå er en tynd lyssøjle, der strækker sig hen over bilens bagklap og giver den et futuristisk look samtidig med, at det får den til at ligne en fjern slægtning til Volvo’s mere modne S90.

Ligesom de fleste elbiler har Polestar Precept ikke en grill, men modsat de fleste EV’ere kalder Polestar området for SmartZone, da det er her de fleste sikkerhedssensorer er placeret. Sikkerhedssensorerne inkluderer to radarsensorer og et HD kamera.