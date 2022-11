Lej en ret fed elbil via app: Vi tester nyt koncept ved at køre på landet i Polestar 2

Tanken er at lade delebiltjenesten bevæge sig fra “bunden” mod “toppen” af markedet. Energikrisen og de kommende forhøjede beboerlicenser gør, at flere forbrugere overvejer at skifte en privat bil ud med en delebil. I stedet for faste høje udgifter til benzin, forsikring og parkeringslicenser betaler man kun for de minutter, man kører, og har stadig fleksibilitet.

125 km hver vej intet problem

Denne skribent bor på Vestsjælland, hvilket ikke er noget problem med en fuldt opladet Polestar 2 lejet i København. Her er det muligt at tage en bil til og fra lufthavnen i Kastrup, ligesom man også kan bestille en bil på forhånd til afhentning i et p-hus ved Terminal 3 i Kastrup.

Lejer man en Polestar i Aarhus vil man kunne tage i sommerhus ved Vesterhavet, på grænseindkøb eller på familiebesøg i Nordjylland - men det er også muligt at leje den for at prøve at køre en fed bil eller måske prøve en Polestar over flere dage, inden man køber én.

Der er fri råderet over bilen, så længe den afleveres i samme zone, som den er lejet i.