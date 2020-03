Pininfarina står klar med en ny hyperbil med 4 elmotorer og 1.900 hk!

Pininfarina håndbygger Anniversario

Pininfarina håndbygger Battista’en i Cambiano, Torino, hvor de har lavet et designcenter og hovedkvarter. Monocoquen er lavet i kulfiber, der skaber et solidt fundament for hyper GT’eren. Italieneren kommer med en frontsplitter i kulfiber. Vingerne bagpå gøre bilen mere aerodynamisk, øger downforce og forbedrer stabiliteten i skarpe sving.

Hjulene er 21” med center lock. Sæderne er lavet i sort læder og sort alcantara, der er fremstillet på en bæredygtig måde. Anniversario bliver lavet i en kombination af tre signaturfarver: Bianco Sestriere, Grigio Antonelliano og Iconica Blu. Dygtige kunstnere bruger flere uger på at håndmale hver enkelt bil.