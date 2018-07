Kører den bedre?

Undervognen er også blevet finjusteret, så Macan nu kører bedre end nogensinde før – ikke at den gamle kørte skidt... Endnu er der ikke noget info om motorerne, selv om rygterne går på, at alle maskinerier får flere hk (big surprise! Not...). Samtidig går rygterne også på, at vi nok ikke skal forvente at se en Macan diesel. Det bliver mere sandsynligt, at vi i stedet får en Macan plug-in hybrid af en slags.