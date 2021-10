3 el-motorer og 605 hk

Bilen, der nu har skiftet navn til Piëch GT, har tre elmotorer: en til forhjulene og en til hvert baghjul.

Piech GT har størrelse og karaktér som en Porsche 911, men den er altså udelukkende eldrevet. Batteriet er på 75 kWh, hvilket giver en rækkevidde på 500 km, angiveligt med en ekstremt høj ladekapacitet. Den kan gå fra fra 20 til 80 pct. strøm på otte minutter under optimale betingelser.

Samlet leverer motorerne ca. 605 hestekræfter, og det burde være nok til at sende Piëch GT, der vejer 1.800 kg, fra 0-100 km/t på under 3,0 sekunder og fra 0-200 km/t på under 9,0 sek.

Piëch Automotive planlægger at få bilen produceret hos en eksisterende bilproducent i ca. 1.200 eksemplarer det første år. De første biler kan angiveligt leveres i 2024.

Den grundlæggende teknik er udviklet med henblik på udvikling af andre biltyper.