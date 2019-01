Peugeot 508 vinder ærespris ved Årets Bil i Danmark

Ærespris til Alfa Romeo 156

Endelig uddelte Hvidovres borgmester Helle Adelborg (S) en pris for den bedste af alle Årets Biler siden 1969, en bil, der blev fundet via en afstemning på sociale medier. Prisen går til Alfa Romeo 156, der blev kåret i 1998.De 51 vindere af Årets Bil-titlen kan ses på den store Årets Bil i Danmark 1969-2019 -udstilling på Forstadsmuseet i Hvidovre, der netop er åbnet. Udover biler er her også tidstypiske aktiviter for børn og meget andet.