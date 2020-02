Peugeot 208 får lov til at møde sin Gruppe B-rally forfader i Bil Magasinet

Peugeot 208 møder fortiden og nutiden

Vi tager et splinternyt eksemplar af Peugeot 208 med ud i det ganske land, for at lade den møde et par biler fra dens fortid, men også nogle af nutidens konkurrenter. Og ja, den får bl.a. lov til at møde en ægte 205 T16 Gruppe B-bil. Det er altså en episk vogn. De helt nørdede BM-læsere vil endda kunne genkende den fra en video, vi lavede for hele 9 år siden (jep, som tiden dog flyver), som du kan se eller gense lige herunder – helt gratis endda.

