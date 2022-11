Pas på! Svindelfirma misbruger Bil Magasinets navn

Bil Magasinet har ikke en onlineservice, der vurderer værdien af din bil. Og hvis vi havde, kunne vi aldrig finde på at sende dig en regning for at gøre det, medmindre vi havde en udtrykkelig aftale med dig om det.

Men det kan se sådan ud, når man får en mail med Bil Magasinet som afsender, med tilbud om bilvurdering. Det er bare ikke os, der sender mailen, men et firma, der misbruger vores navn til formålet.

I mailen bliver man tilbudt en vurdering af sin bil, og dele af formuleringen i mailens tekst er stjålet fra en artikel fra bilmagasinet.dk. Der står ikke umiddelbart noget om prisen for servicen, men så snart, man har fået svar, får man tilsendt en regning på over 800 kr.

Lad være med at betale

Flere læsere har henvendt sig til os med disse emails. Bil Magasinet har intet med firmaet eller dette tilbud at gøre, og vi forsøger i øjeblikket at stoppe firmaets fremfærd med Bil Magasinet som afsender.

Ifølge vores advokat, som også har taget kontakt til firmaet, er man ikke forpligtet til at betale for en ydelse, som man ikke har bestilt, idet der ikke er indgået en formel aftale om betaling forinden man modtager bilvurderingen. Derfor kan man undlade at betale, og det er herefter op til modparten at inddrive pengene, hvilket vi forventer ikke sker.

Modtager du fx Bil Magasinets nyhedsbrev, og vil du være sikker på, at den mail, du har fået, rent faktisk er fra os, så tjek den email-adresse, som mailen er sendt fra. Den skal være fra [email protected]